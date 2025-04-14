تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل أولى جلسات محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين الي جلسة 16 أبريل الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم طارق.س، وإسلام.ط، وأحمد.ب، ومحمود.ع، لأنهم في 3 سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أتلفوا مالًا ثابتًا وهو العقار رقم 30 شارع محمد عبد الهادي دائرة قسم مدينة نصر والمملوك لآخرين وكان ذلك عمدًا بأن أجروا أعمال هدم وتعديلات بجدران وأساسات العين بالطابق الأول من ذات العقار فترتب على ذلك انهيار العقار بأكمله فجعلوه غير صالح للاستعمال وتسبب ذلك في وفاة المجني عليهم كل من إيفيت.ن، ومريم.د، وجيهان.ر، ومحمد.ع، وإصابة المجني عليهما إيمان.م، وشيرين.ي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تسببوا بغير قصد أو تعمد في قتل المجني عليهم وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم اتباعهم اللوائح والقوانين بأن أقاموا أعمال هدم وتعديل بالطابق الأول فوق الأرضي بالعقار محل الوصف السابق دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فنتج عن ذلك سقوط البناء بأكمله محدثين وفاة وإصابة قاطنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تسبب المتهمون بإهمالهم وعدم احترازهم وتلاعبهم باللوائح والقوانين في إتلاف السيارات أرقام (م ط ر 1518)، (وص أ 463)، (س ق ب 731)، (أ ق م 2426)، (ق ل ق 285) على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم الدفع بأوناش ومعدات إنقاذ، ودفعت قوات الإنقاذ البرى بالقاهرة بمعدات ضخمة لرفع أنقاض المبنى المنهار بمنطقة النزهة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

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