المغرب وكوت ديفوار يلجآن لركلات الترجيح لحسم المتأهل لنهائي أمم أفريقيا للناشئين

أمم أفريقيا للناشئين، انتهى الوقت الأصلي من مواجهة منتخبي المغرب وكوت ديفوار تحت 17 سنة، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب البشير بالمحمدية، ضمن نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب وتختتم يوم السبت المقبل.

بتلك النتيجة يلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل لمواجهة مالي في نهائي أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

سيطر منتخب المغرب على مجريات الأمور، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن لاعبي أسود الأطلس فشلوا في ترجمة سيطرتهم إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، لم يختلف الحال كثيرا بضغط متواصل من منتخب المغرب، الذي أهدر لاعبوه أكثر من فرصة أغلبها من كرات عرضية قابلها اللاعبون بتسديدات خارج المرمى، فيما لجأ لاعب المنتخب الإيفواري للدفاع المنظم، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل المغرب لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

أعلن نبيل باها، مدرب منتخب المغرب تحت 17 سنة، تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار، الذي ضم كلا من: كمال بيلعروش، حمزة بوهادي، نزار المسعودي، أيوب أوزان، زكريا باها، أيمن أوهابي، إلياس، بلمختار، دواوود آيت الشيخ، زكريا الخلفيوي، إسماعيل العود، منصف الزكري.

مالي تصعد لنهائي أمم أفريقيا للناشئين على حساب بوركينا فاسو

وصعد منتخب مالي إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما المقامة في المغرب، بعد الفوز على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على العربي الزاولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وأحرز صوماليا فاني ومامادو تراوري هدفي مالي في الدقيقتين 42 و74.

وتأثر المنتخب البوركيني بالنقص العددي بعد طرد الثنائي علي كونيه والحسن باجايوجو في الدقيقتين 77 و91.

وينتظر منتخب مالي مواجهة إما المغرب منظم البطولة أو كوت ديفوار في المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل.

أما بوركينا فاسو، فتنتظر الخاسر من نفس المواجهة للمنافسة على الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن 10 منتخبات تأهلت من هذه البطولة لنهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، هي: المغرب وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي وأوغندا ومصر وتونس والسنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا.

تشكيل مالي ضد بوركينا فاسو

تشكيل بوركينا فاسو ضد مالي

منتخب الناشئين يفوز على أنجولا 2-1 ويتأهل لكأس العالم بقطر

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا صعبا على نظيره الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين بالمغرب، ليحجز مقعده رسميا في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

هدفا منتخب مصر سجلهما اللاعب عبد العزيز الزغبي في الدقيقة 39 وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من اللقاء، فيما سجل لمنتخب الأنجولي هدفه في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة في أغلب فتراتها سيطرة واستحواذا بشكل أفضل لصالح منتخب مصر، وتعددت محاولاته الهجومية على مرمى أنجولا، ولكن غياب التركيز والتسرع حرم منتخب مصر من فرص محققة لهز شباك الأنجوليين، كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد كبير من الأهداف.

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