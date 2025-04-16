الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرا الرياضة والتعليم ومحافظ الجيزة يفتتحون اليوم بطولة مونديال المدارس

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

تستضيف محافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 فعاليات افتتاح بطولة مونديال المدارس للألعاب الرياضية.
 

يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بصالة "مونديال" للألعاب الرياضية الكائنة بشارع خاتم المرسلين بجوار أكاديمية الفنون.
 

ويشهد فعاليات الافتتاح حضورًا رفيع المستوى، حيث يشارك كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ليؤكدوا أهمية الرياضة المدرسية ودورها في بناء جيل صحي وواعٍ.
 

وتعد بطولة مونديال المدارس حدثًا رياضيًا هامًّا يجمع نخبة من الطلاب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتساهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الطلاب من مختلف المدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة بطولة مونديال المدارس المهندس عادل النجار الدكتور اشرف صبحي الدكتور محمد عبد اللطيف إفتتاح صالة مونديال شارع خاتم المرسلين أكاديمية الفنون رياضة مدرسية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يشهد فعالية صندوق مكافحة الإدمان بمساكن روضة السودان

تطوير شامل لشارع أوتو سبير بالطالبية لربط الهرم وفيصل واستيعاب الكثافة المرورية

محافظ الجيزة: معارض الحرف اليدوية ركيزة للصناعة الوطنية والجذب السياحي

الجيزة تستعد لافتتاح مستشفى بولاق الدكرور بعد تطويره

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية

محافظ الجيزة يفتتح الوحدة الصحية بمساكن روضة السودان (صور)

صحة الجيزة: الجدري المائي يهدد الأطفال في نهاية الشتاء وبداية الربيع

حي المنيرة الغربية يواصل حملاته ضد الإشغالات والتعديات ويرفع المخالفات بمساكن البراجيل
ads

الأكثر قراءة

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

هنا الزاهد عن علاقتها بأحمد فهمي: كان التوب بالنسبة لي بعد ربنا وحاليا أنا في أسعد فترات حياتي

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البوري والمكرونة ومفاجأة عن البلطي

حافي وخلف قضبان، لحظة احتجاز مدير مدرسة "الربع" بكفر الشيخ للطالب صاحب الأزمة (فيديو)

أهلي هيرفضوه، عارضة الأزياء الأردنية تفجر مفاجأة عن علاقتها بـ حسام حبيب (فيديو)

اليوم، الزمالك يتشبث بأمل الصعود بكأس عاصمة مصر من بوابة سموحة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بعد أكثر من 3 سنوات مفاوضات، اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجوائح

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية