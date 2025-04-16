وزيرا الرياضة والتعليم ومحافظ الجيزة يفتتحون اليوم بطولة مونديال المدارس

تستضيف محافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 فعاليات افتتاح بطولة مونديال المدارس للألعاب الرياضية.



يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بصالة "مونديال" للألعاب الرياضية الكائنة بشارع خاتم المرسلين بجوار أكاديمية الفنون.



ويشهد فعاليات الافتتاح حضورًا رفيع المستوى، حيث يشارك كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ليؤكدوا أهمية الرياضة المدرسية ودورها في بناء جيل صحي وواعٍ.



وتعد بطولة مونديال المدارس حدثًا رياضيًا هامًّا يجمع نخبة من الطلاب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتساهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الطلاب من مختلف المدارس.

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