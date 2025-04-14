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رياضة

دوري الأبطال، مدرب سان جيرمان يحذر لاعبيه من هذا الأمر قبل مواجهة أستون فيلا

إنريكي، فيتو
إنريكي، فيتو

قال الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إن فريقه ليس لديه ثقة مفرطة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام أستون فيلا الإنجليزي، رغم فوزه ذهابا بثلاثية لهدف.

تصريحات مدرب باريس سان جيرمان عن مواجهة أستون فيلا 

وأكد إنريكي في مؤتمر صحفي، قبل لقاء الإياب في إنجلترا، غدا:  لدينا حماس كبير لتقديم المباراة التي نريدها كي نقترب من الفوز وحل المشكلات التي سيخلقها أستون فيلا".

وأشار المدرب إلى أن الأجواء المحيطة بفريقه انتقلت من "أقصى درجات التشاؤم التي سادت في بداية الموسم إلى الحماس والسعادة  الآن".

وأثنى في الوقت نفسه على "نضج اللاعبين على الرغم من صغر سنهم، لنسيان ما يحدث حولهم ومواجهة هذه المرحلة الإقصائية التي لم تنته بعد.

وأشار المدرب إلى أن لاعبيه يخوضون مباراة فيلا بارك لحسمها، وسيحاولون فرض طريقة لعبهم الهجومية بالبحث عن الفوز على الرغم من نتيجة الذهاب.

وحذر إنريكي لاعبيه قائلا "تفوقنا، لكن هذه القصة انتهت، كل الاحتمالات مفتوحة الآن، لدينا أفضلية، لكن فلسفتنا لا تحب التكهنات، هدفنا هو إثبات أن مستوانا يسمح لنا بالوجود في نصف النهائي".

وحول أجواء اللقاء قال "المنافسة في ملعب له تاريخ مثل فيلا بارك شيء جميل فعلا، نحب اللعب خارج أرضنا، الفريق معتاد على مثل هذه السيناريوهات. ليست مشكلة. إنها دافع".

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