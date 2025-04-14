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رياضة

إنريكي يستقر على تعديل خطته في مواجهة الإياب أمام أستون فيلا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وأستون فيلا، فيتو

يخطط الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، إجراء تعديلين على خطته لمواجهة أستون فيلا، غدا الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إنريكي يعدل على خطته في الإياب أمام أستون فيلا 

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن إنريكي بصدد الاعتماد على ماركينيوس العائد من عقوبة الإيقاف التي حرمته من خوض لقاء الذهاب في حديقة الأمراء، ليجاور ويليان باتشو في عمق الدفاع، ومعهما أشرف حكيمي ونونو مينديس على جانبي الملعب.

وأضافت الصحيفة في استعراضها للتشكيل المتوقع، أن إنريكي سيحتفظ بثلاثي الوسط فابيان رويز وفيتينيا وجواو نيفيز، وأيضا الثنائي الهجومي عثمان ديمبلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

ولفتت إلى أن مدرب باريس يميل أكثر لإشراك برادلي باركولا أساسيا على حساب ديزيريه دوي، لأن الفريق الإنجليزي سيندفع هجوميا لتعويض خسارته ذهابا بنتيجة 1-3 وسيترك مساحات واسعة خلف دفاعه.

وأوضحت لوباريزيان، في ختام تقريرها أن إنريكي يرى أن باركولا سيكون أفضل في الهجمات المرتدة من دوي، الذي يكون أفضل في التعامل مع الدفاع المتكتل بفضل مهاراته في المساحات الضيقة.

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