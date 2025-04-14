بعد زيارة استغرقت 8 ساعات، 7 محطات في زيارة وزير الاتصالات للقليوبية

حظيت محافظة القليوبية بزيارة مطولة للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان في استقباله المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استغرقت الزيارة حوالي 8 ساعات بداخلها 7 محطات هامة وهي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة وزيارة شركة سيليكون والتشخيص عند بعد بحميات بنها وكرياتيفا بنها وافتتاح مكتبي بريد ببنها وكفر شكر وختاما محلج القطن بالقناطر الخيرية.

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ القليوبية مستجدات العمل في مشروعات التعاون المشترك

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في ديوان عام المحافظة، بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك في إطار زيارته لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مشروعات التعاون المشترك

تناول الاجتماع استعراض آخر التطورات في مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم التحول الرقمى لتقديم خدمات حكومية فعالة بالمحافظة، فضلا عن تنمية المهارات الرقمية لشبابها.

كما تم بحث سبل دفع التعاون المشترك لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أهالى القليوبية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وزير الاتصالات: نستهدف تمكين الشباب للوصول لأسواق العمل العالمية

كما يهدف إلى دعم رواد الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى لبناء مجتمع ريادى مستدام فى محافظة القليوبية وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات الصناعة، على النحو الذى يدعم جهود التحول الرقمى. وذلك بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

وزير الاتصالات: إتاحة مبادرات تدريبية بالمحافظات لتوفير الكوادر المدربة في مجال التعهيد (صور)

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فرع شركة سيليكون إكسبرت الأمريكية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

وخلال الزيارة، أكد الدكتور عمرو طلعت أن اختيار شركة سيليكون إكسبرت لإنشاء فرع لها فى مدينة بنها يؤكد أن المواهب والكفاءات الرقمية لاتقتصر فقط على محافظة بعينها ولكنها توجد في كافة أنحاء الجمهورية.

افتتاح مكتبين بريد بالقليوبية

واختتم وزير الاتصالات الزيارة افتتاح مكتبين بريد بكفر شكر وقليوب واختتم الزيارة بتفقد محلج محمد علي الأثري.

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