الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

موعد ارتفاع درجات
موعد ارتفاع درجات الحرارة، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 28: 30 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 24:25 درجة مئوية وجنوب البلاد من 35:36 درجة مئوية.

 

حالة الطقس غدا الاثنين 14-4-2025 في محافظة الفيوم

مائل للبرودة ليلا، حالة الطقس اليوم الأحد 13 - 4 - 2025


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وذلك على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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