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حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الأربعاء 16 - 4- 2025

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 28 نهارًا و13 درجة  ليلا.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   15  ودرجة الحرارة العظمى 25

 

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  13 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  24

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 25

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

 

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 26

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى:  27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى 31 

 

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

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