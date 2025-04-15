بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025، يبحث عشاق كرة القدم في العالم عن بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا على ملعب "فيلا بارك"، ضمن لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025

ويمكنك متابعة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025، لحظة بلحظة عبر فيتو.

وأعلن فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، عن تشكيلهما للمباراة المقرر ان تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، ضمن لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، ويليان باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

وسط الملعب: فيتينها، فابيان رويز، جواو نيفيز.

الهجوم: كفاراتسخيليا، عثمان ديمبلي، باركولا.

تشكيل أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، كونساه، باو توريس، لوكاس دين.

وسط الملعب: كامارا، تيليمانس، جون ماكجين، أونان.

الهجوم: مورجان روجرز، ماركوس راشفورد.



موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان

تنطلق مباراة أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان

تذاع مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

كان باريس سان جيرمان فاز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "حديقة الأمراء" في مباراة الذهاب.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أكد أن فريقه لن يخوض المواجهة أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بتعال، رغم الفوز الكبير ذهابًا.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: الأهداف واضحة للغاية، حل المشاكل التي سيشكلها أستون فيلا علينا خلال المباراة، والفوز بها.

وأضاف: في نهاية المباراة، سيتأهل فريق واحد فقط من الفريقين إلى نصف النهائي، هذا ما يجعل هذه البطولة مثيرة للغاية، لا توجد ثقة مفرطة من جانبنا، بل تصميم على مواجهة المشاكل التي سيحاول أستون فيلا التسبب بها لنا.



ونقل الموقع الرسمي لباريس قوله: بالطبع لدينا أفضلية بعد مباراة الذهاب، لكن هذا أصبح من الماضي الآن، علينا أن نثبت أننا نمتلك المستوى اللازم للمنافسة في نصف نهائي هذه البطولة.

وأكد المدرب الإسباني: من المرجح أن يتقدم دفاعهم للأمام، ويضغطون لاستعادة الكرة بالقرب من مرمانا، وعلينا أن نرى كيف سنتغلب على ذلك، بالتأكيد المباراة ستكون حماسية ومثيرة للغاية.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

وتقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي..

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان

آرسنال 3-0 ريال مدريد

برشلونة 4-0 بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا

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