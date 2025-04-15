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رياضة

مالي تفوز على بوركينا فاسو وتصعد لنهائي كأس أمم أفريقيا للناشئين

مالي تفوز على بوركينا
مالي تفوز على بوركينا فاسو وتصعد لنهائي كأس أمم أفريقيا

صعد منتخب مالي إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما المقامة في المغرب، بعد الفوز على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على العربي الزاولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

تشكيل مالي ضد بوركينا فاسو 

تشكيل بوركينا فاسو ضد مالي 

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منتخب الناشئين يفوز على أنجولا 2-1 ويتأهل لكأس العالم بقطر

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا صعبا على نظيره الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين بالمغرب، ليحجز مقعده رسميا في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

هدفا منتخب مصر سجلهما اللاعب عبد العزيز الزغبي في الدقيقة 39 وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من اللقاء، فيما سجل لمنتخب الأنجولي هدفه في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة في أغلب فتراتها سيطرة واستحواذا بشكل أفضل لصالح منتخب مصر، وتعددت محاولاته الهجومية على مرمى أنجولا، ولكن غياب التركيز والتسرع حرم منتخب مصر من فرص محققة لهز شباك الأنجوليين، كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد كبير من الأهداف. 

 

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