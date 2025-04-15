الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رياضة

بسبب شيكابالا، طارق حامد على أعتاب العودة إلى الزمالك في صفقة انتقال حر

طارق حامد
طارق حامد

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ضم طارق حامد لاعب ضمك، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

 

طارق حامد لاعب ضمك يقترب من الزمالك

وينتهي عقد طارق حامد مع فريقه ضمك السعودي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يصل اللاعب مع النادي لاتفاق لتجديد عقده.

وشارك طارق حامد في 3 مباريات فقط هذا الموسم مع ضمك، كانت في الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي، وغاب بعد ذلك بسبب الإصابة في الركبة، قبل أن يعود ويشارك في 11 دقيقة في مباراة الوحدة بالجولة 27.

وقال مصدر في الزمالك أن هناك اقتراحا بعودة طارق حامد لصفوف الزمالك رغم تقدمه في العمر وتعرضه لإصابة طويلة، بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

وواصل: طارق حامد سيكون قائدا للزمالك في ظل قرار شيكابالا بالاعتزال نهاية الموسم، ولذلك عودته للفريق مهمة ليس فقط من الناحية الفنية.

وأشار: الزمالك يتواصل مع اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل حسم ملف انضمامه للفريق.

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