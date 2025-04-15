لأول مرة.. "الأوقاف" تعلن عن مسابقة جديدة بين الأئمة وخطباء المكافأة للإيفاد إلى الخارج

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إجراء مسابقة بين أئمتها وخطباء المكافأة، في إطار رسالتها لنشر صحيح الإسلام وتعزيز حضور اللغة العربية في العالم، وذلك لاختيار أفضل العناصر المؤهلة للإيفاد إلى الخارج عند الحاجة، على أن يُراعى توافر الشروط والمعايير المحددة في كل فئة.

"الأوقاف" تعلن عن مسابقة جديدة بين الأئمة وخطباء المكافأة للإيفاد إلى الخارج

حددت الوزارة عدة شروط لتقدُّم الأئمة، يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم مُعينًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمسة أعوام في قطاع الدعوة اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، مع الحصول على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

واشترطت الوزارة كذلك ألا يكون المتقدم قد ارتكب أي مخالفة لتعليماتها أُدين بسببها بأي نوع من الجزاء خلال العامين الأخيرين، وألا يزيد عمره عن 45 عامًا عند بدء التقديم، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات تحريرية وشفوية تشمل القرآن الكريم كاملًا، والعلوم الشرعية، واللغة العربية كتابة وتحدثًا، إلى جانب مهارات الحاسب الآلي.

وأكدت الوزارة ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة النهائية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مع عدم سبق الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته أو قضاء مدة ثمانية أعوام فأكثر خارج البلاد سواء بالإعارة أو التعاقد، وألا يكون قد صدر بحقه أي قرار إداري بالحرمان من الإيفاد ما لم يُلغ القرار أو تُسحب التوصية، وألا يكون قد أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

خطباء المكافأة من غير العاملين بالقطاع الحكومي

شملت المسابقة أيضًا خطباء المكافأة من غير العاملين بالقطاع الحكومي، حيث اشترطت الوزارة اجتيازهم لنفس الاختبارات المقررة، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا، وأن يكون من الخطباء المعتمدين، وأن تتوفر فيه ذات المعايير المتعلقة بحسن السير والسلوك، وعدم صدور قرارات إدارية تمنع سفره، أو صدور أحكام جنائية ضده مخلة بالشرف.

فتحت الوزارة باب التقديم عبر موقعها الرسمي (أوقاف أون لاين) على الرابط المحدد التالي: ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTpb8CGkMzhJv3Wtm6zHpT275vscKDDd77IxCYxv2DNeoGMA/viewform?usp=dialog )، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة 15 يومًا، مشددة على ضرورة استيفاء كافة الشروط وتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات التي يُدخلها، إذ سيتم استبعاد من يثبت عدم دقة بياناته.

أوضحت الوزارة أن اختبارات المسابقة ستُجرى على مرحلتين متتابعتين، تبدأ الأولى بالاختبارات التحريرية، تليها مرحلة الاختبارات الشفوية للناجحين فقط، على أن يُعلن عن مواعيد اختبارات التصفية الأولية عبر موقع الوزارة عقب انتهاء فترة التقديم.

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