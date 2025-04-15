الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي بفريق الشباب في كأس عاصمة مصر

أعلن نادي الاتحاد السكندري خوض لقاء الإسماعيلي في ختام مجموعات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول، تقديرا لإنجاز فريق 2005 الذي توج بلقب دوري الجمهورية قبل أيام.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

بيان الاتحاد السكندري

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي: "في لفتة رائعة وتقديرا لإنجازهم المميز، تقرر أن يخوض نادي الاتحاد السكندري مباراة الغد أمام النادي الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بفريق مواليد 2005 بطل دوري الجمهورية مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول".

وأضاف: "يقود الفريق في هذه المواجهة، محمد حسني المدير الفني لفريق مواليد 2005 تحت إشراف إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين ومحمود عز نائب رئيس القطاع".

ويتذيل الاتحاد السكندري ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد الخسارة من حرس الحدود وبيراميدز.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتصدر حرس الحدود المجموعة بست نقاط ليحسم تأهله بينما بيراميدز في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

ويحتاج الإسماعيلي للفوز على الاتحاد مع انتظار خسارة بيراميدز أمام حرس الحدود في انتظار تحديد فارق الأهداف.

الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

وكانت مواجهة الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الخميس الماضي، على ملعب هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

المهدي سليمان - أحمد أيمن - محمود علاء - محمود شبانة - محمد المغربي - مؤمن شريف - مورو ساليفو - عمر الوحش - إسلام مرزوق - عمرو جمعة - فادي فريد.

البدلاء: صبحي سليمان - مصطفى إبراهيم - عبد الغني محمد - إسلام سمير - إيمانويل أبياه - مروان داوود - شكري نجيب - يوسف أسامة نبيه - ناصر ناصر.

تشكيل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد خطاري.

خط الوسط: إيريك تراوري، هشام محمد، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: نادر فرج، علي الملواني، مروان حمدي.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز

1- زد إف سي 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4- سموحة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 19 نقطة

6- الإسماعيلي 18 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- إنبي 15 نقطة.

9- مودرن سبورت 12 نقطة.

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