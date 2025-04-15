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رياضة

كولر يدرس الدفع بهذا اللاعب في تشكيل الأهلي الأساسي أمام صن داونز

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

الأهلي، يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تواجد أحمد رضا لاعب الفريق في التشكيل الأساسي لمواجهة صن دوانز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتألق أحمد رضا في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز في الدوري، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل للأحمر في الدقيقة الأخيرة بعدما حل بديلا في الدقيقة 46.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مواجهة قوية ومرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب إفريقيا،وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف في الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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مارسيل كولر كولر أحمد رضا دوري أبطال أفريقيا صن دوانز

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