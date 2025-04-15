السيمفوني يعزف قداس ألماني لبرامز على المسرح الكبير

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تقديم سلسلة عروض الموسيقى الغنائية التى استحدثها أوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف المدير الموسيقى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى.

حيث يقام حفل "عيد الفصح" بقيادة المايسترو الإيطالى جيوفانى بومبيو ومشاركة السوبرانو منى رفله والباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تدريب مايا چيفنيريا وذلك فى الثامنة مساء السبت ١٩ أبريل على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج القداس الألمانى لـ يوهانز برامز ويعد أحد أعماله الفريدة وأكثرها تعبيرًا عن إنسانيته، كتبه بين عامى 1865 و1868 للكورال والأوركسترا ويشمل صوتى السوبرانو والباريتون المنفردين ويتكون من سبعة أقسام (حركات) تستغرق مجتمعة ما بين 65 إلى 80 دقيقة، مما يجعله أطول مؤلفات برامز وأضخمها من حيث التكوين الصوتى.

ويُعد هذا العمل مقدسًا لكنه غير شعائرى إذ لا يتبع تقاليد "قداس الموتى" اللاتينى المعروف فى الموسيقى الكنسية، بل هو قداس باللغة الألمانية مستمد من نصوص الكتاب المقدس.

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