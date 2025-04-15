نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي أعمال تطوير شاملة للمرافق والخدمات في مطار القاهرة الدولي، ومن بينها تطوير الصالات والاستراحات، بما يضمن توفير سبل الراحة للمسافرين.

تطوير استراحات صالات السفر بمطار القاهرة الدولي

وفي مبنى الركاب (1) شملت أعمال التطوير تجديد منطقة الترانزيت العلوي بمبنى الركاب رقم 1، وتزويدها بأحدث المرافق والأنظمة التكنولوجية.

وفي مبنى الركاب (2) تم تحديث استراحات الخدمة المميزة، ورفع كفاءة الاستراحات التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة. كما تم تطوير استراحة “MasterCard” وتزويدها بمقاعد مريحة، وإضاءة LED حديثة، وأنظمة تقنية متقدمة.

أما في مبنى الركاب (3) فقد شملت أعمال التطوير الاستراحات الحكومية بـمنطقة بوابات F وG، وتجهيزها بأحدث وسائل الراحة.

وتم أيضًا تجديد استراحة CAC VIP Lounge E بصالة السفر، والتي تضم الاستراحة الرئيسية، واستراحة للمدخنين، ومنطقة مخصصة للاسترخاء.

كما تم تطوير استراحة “الميسان” التابعة لمصر للطيران في منطقة بوابات F، مع زيادة المساحة، وإنشاء منطقة طعام، وتحديث مسارات وكابلات الكهرباء، وتزويد الاستراحة بمخارج كهرباء حديثة (USB وUSB-C)، بالإضافة إلى استبدال وحدات الإضاءة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة من نوع LED.

بينما مبنى الرحلات الموسمية المخصص لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران فقد تم تجديد استراحات المبنى ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات المسافرين خلال مواسم الذروة.

أما استراحة 27 الحكومية فقد تم رفع كفاءتها وتوسيع مساحتها من 270 إلى 380 مترًا مربعًا، لتضم صالونًا رئيسيًا وآخر فرعيًا، بالإضافة إلى تزويدها بدورات مياه حديثة ومرافق متطورة.

كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتسويق وتشغيل استراحات فاخرة تحمل اسم “CAC Lounge by Plaza Premium”، بالتعاون مع شركة Plaza Premium Group، وبالتعاقد مع الشركة المصرية لخدمات الطيران (EAS)، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية لصالات الدرجة الأولى ورجال الأعمال.

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