تحرص شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير كافة الخدمات للمسافرين في مطار القاهرة الدولي والعمل على جودتها طبقًا للمعايير الدولية المعمول بها في كافة المطارات العالمية.

مزايا يحصل عليها المسافر من الخدمة المميزة في مطار القاهرة الدولي

ومن منطلق توفير تجربة سفر مريحة وممتعة حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى على توفير خدمة أهلا (خدمة Vip) والتى يتم تقديمها فى مطار القاهرة الدولى وإتاحتها للمسافرين علي متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات علي كل درجات تذاكر الطيران.

وتمكن أي راكب فى السفر أو الوصول الاستفادة من هذه الخدمة والاستمتاع بوقته قبل إقلاع رحلة الطيران أو عند وصوله المطار، فبمجرد وصول الراكب ( المسافر) إلى المطار يقوم أحد ممثلى خدمة أهلا باستقباله واصطحابه إلى صالون خدمة أهلا بعد الانتهاء من إنهاء إجراءات السفر مستمتعا بوقته حتى الإعلان عن موعد إقلاع رحلته وبمزيد من الخصوصية ويحصل على ضيافة كاملة.

إجراءات السفر

وتتضمن إجراءات شركة الطيران ووضع حقائبه على سير شركة الطيران لوضعها في مخزن حقائب الطائرة والحصول علي أرقام حقائب السفر وجهة الوصول والحصول علي بطاقة الصعود للطائرة ورقم المقعد الخاص بالراكب (BOARDING )والقيام بانهاء إجراءات جواز السفر وتفادي الراكب لاى طوابير او زحام ثم يتم اصطحاب الراكب إلي صالون الخدمة المميزة والتمتع بخدمات الضيافة وعندما يحين وقت إقلاع رحلته يتم توصيل الراكب بسيارة خاصة حال أن الرحلة (باص جيت) او بالجولف كار لو الطائرة على إحدي كباري التحميل (تيوب).

ونفس الخدمة يتم تقديمها للراكب فى حالة الوصول فمجرد وصول رحلة طيران الراكب يكون فى انتظاره ممثل خدمة اهلا حيث يتم استقباله من الطائرة مباشرة واصطحابه بسيارة خاصة (أو جولف كار) الى صالون خدمة اهلا ليستريح مستمتعا بضيافة كاملة الى أن يتم إنهاء جميع إجراءات وصوله من جواز السفر واحضار الحقائب ثم مصاحبته من صالون خدمة أهلا إلي جمارك المطار لتحمل مسئولية تفتيش حقائبه وبعد الإنتهاء من إجراءات الجمرك يتم اصطحابه وحقائبه الى الخارج لمغادرة المطار بعد أن تم استمتاعه بالخصوصية والراحة بدون الوقوف فى اى طوابير سواء كان خلال رحلة السفر أو الوصول.

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