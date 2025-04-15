محافظ الجيزة: معارض الحرف اليدوية ركيزة للصناعة الوطنية والجذب السياحي

شهد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، فعاليات افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في المتحف الزراعي بحي الدقي، والذي يقام على هامش معرض زهور الربيع.

وحضر الافتتاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.



دعم الصناعات الوطنية والتراثية

وخلال الافتتاح، أكد محافظ الجيزة على حرص المحافظة على دعم مختلف المعارض التي تدعم الحرف والصناعات اليدوية، مشيرًا إلى أهمية هذه المعارض في تطوير الصناعات التراثية وتوفير منافذ بيع لمنتجاتها، كما أكد على الدور الدعائي الذي تلعبه هذه المعارض في تنمية هذا المجال ودعم القائمين عليه.



وأضاف المحافظ أن هذه المعارض تعد أحد ركائز الصناعة الوطنية وعوامل الجذب السياحي، والتي تشتهر بها العديد من قرى المحافظة في المراكز والمدن، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة هذه المعارض بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.



معرض "ديارنا زهور الربيع"

يقام معرض "ديارنا زهور الربيع" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بالشراكة مع بنك الإسكندرية ضمن مبادرة "إبداع من مصر" لدعم الحرف، ويستمر حتى 12 مايو المقبل.

ويقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 60 جناحًا من حرف الأسر المنتجة المتنوعة، بالإضافة إلى جناحين خاصين بالبعثات الدبلوماسية في مصر، وعارضين من مختلف المحافظات.



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