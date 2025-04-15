محافظ الجيزة يفتتح الوحدة الصحية بمساكن روضة السودان (صور)

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء الوحدة الصحية في روضة السودان بحي الدقي والمعدة لخدمة أهالي الإسكان والمناطق المحيطة بها.

وأكد محافظ الجيزة أن الافتتاح يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة خدمية متكاملة للسكان كنموذج للمدن البديلة للعشوائيات التي تم إنشاؤها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وانطلاقا من حرص الدولة على الاهتمام بالخدمات الصحية تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠ بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وخلال تفقده للأقسام كلف المحافظ هند عبد الحليم نائب المحافظ بالمتابعة الدورية لأعمال الوحدة والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لضمان انتظام العمل بها وتقديم الخدمة لأهالي روضة السودان ومحيطها بأعلى كفاءة.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير الكوادر الطبية والإدارية والفنية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي تقدمها الوحدة.

من جانبها أشارت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة إلى أن الوحدة تشمل أقسام طوارئ وتنظيم الأسرة والعيادات وعيادة الأسنان وغرفة تعقيم ومعمل تحاليل.

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