الجيزة تستعد لافتتاح مستشفى بولاق الدكرور بعد تطويره

تفقد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بالشوارع المحيطة بالمستشفى، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بأعلى المواصفات.



وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير في شارع مصطفى مشرفة، والذي يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير للطريق والأرصفة وشبكات الإنارة والتشجير، بالإضافة إلى الشارع المستحدث يمين المستشفى، وأعمال تجديد مسجد مستشفى بولاق العام.



توجيهات محافظ الجيزة



وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة مراعاة الحركة المرورية وتوفير السيولة اللازمة، وعدم إعاقة الحركة لكونه الشارع الرئيسي المواجه لمستشفى بولاق الدكرور العام.

كما وجه رئيس حي بولاق الدكرور بتخصيص المساحات الكافية لإقامة ساحات الانتظار لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند انتهاء الأعمال وافتتاح المستشفى.



كما تابع المحافظ أعمال توصيل الوصلات المنزلية بشارع حسن حمدي، وكذلك أعمال رفع كفاءة وتطوير موزع كهرباء حسن حمدي، والذي تم تحديث وتطوير خلايا التوزيع به، وإضافة خليتين جديدتين لتوفير مصادر التغذية الكافية للمستشفى.



ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع حي بولاق الدكرور والشركات المنفذة، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء قبيل الافتتاح التجريبي للمستشفى.



كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع رئيس حي بولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال رفع المخلفات ومنع تراكم ناتج أعمال التطوير لتلافي الازدحام.



شهدت الجولة حضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ومحمد الحسيني عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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