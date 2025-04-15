المخابرات الأردنية تحبط مخططات تهدد الأمن الوطني وتُوقف 16 متورطًا

أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن إحباط مخططات خطيرة كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة بدأت منذ عام 2021.

وأكدت الدائرة في بيان رسمي أنها تمكنت من إلقاء القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك المخططات، التي تضمنت محاولات لتصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية، بالإضافة إلى استيراد مكونات من الخارج لأغراض غير مشروعة.

كما كشفت التحقيقات عن سعي المتورطين إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن، قبل إخضاعهم لتدريبات متقدمة في الخارج، ضمن خطط منظمة تستهدف زعزعة استقرار المملكة.

وأكدت المخابرات الأردنية استمرارها في التصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن الأردن وسلامة مواطنيه.

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