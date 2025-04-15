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حوادث

دفاع زيزو يتخذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولين بنادي الزمالك

اللاعب أحمد سيد زيزو
اللاعب أحمد سيد زيزو

قال دفاع اللاعب أحمد سيد زيزو أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولين بنادي الزمالك، بسبب التجاوزات التي تمت في حق موكله أثناء وجوده في النادي، والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، بعد اقتراب الإعلان عن انتقاله للنادي الأهلي.

وطالب دفاع اللاعب احمد سيد زيزو من خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأخذ التعهد اللازم من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بحماية موكله ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وضد كافة أشكال الاضطهاد أثناء دخول اللاعب للتدريب والمعسكرات والمباريات، وأثناء مغادرته طبقًا لنص المادة الثالثة من العقد المبرم بين الشاكي والمشكو في حقهم بالبند ثالثًا بالفقرات 5، 10، 11.

كما التمس اللاعب من جهات التحقيق، بعد الاطلاع على هذه الشكوى، صدور قرار بالتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا واتخاذ الإجراءات قبل المشكو في حقهم وكافة من يظهر أثناء التحقيق، في ضوء ما تقدم من جرائم جنائية المشار إليها سلفًا والمنطبق من قانون تقنية المعلومات وفقًا لقانون الرياضة.

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اللاعب احمد سيد زيزو زيزو نادي الزمالك

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