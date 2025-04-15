ننشر نسب تنفيذ أعمال الطرق بالخطة الاستثمارية في الأقصر

كشفت المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق بالأقصر، عن أعمال الخطة الاستثمارية الجارية تضمنت أعمال تمهيد ورصف وتركيب بلاط الإنترلوك بعدة شوارع ومناطق على مستوى مدن المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية لسير أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروعات الخدمية والتنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ليستشعر المواطنين جهود الدولة لتقديم الخدمات اللائقة بهم.



في مدينة إسنا بلغت نسبة تنفيذ أعمال طريق مدخل أصفون الصحراوي حتى مدخل القرية المؤدي إلي دير الفاخوري 20%، وتنفيذ 10% من أعمال انترلوك داخل مدينة إسنا، أما بمدينة القرنه تم تنفيذ أعمال طريقي وادي الملكات وأحباب المصطفى بالعبابدة بنسبة 100%، وتنفيذ أعمال الطريق المؤدي إلي طريق فندق المديرة بنسبة 30%.



وبمدينة أرمنت تم إنهاء أعمال شارع أرمنت الحيط الرئيسي من المحكمة حتى كوبري الشهيد بنسبة 100%، وتنفيذ 30% من شارع مدخل الرياينة حتى الديمقراط، وبمدينة البياضية تم تركيب بلاط إنترلوك للشوارع الداخلية بنسبة تنفيذ 20%.



وبالنسبة لمدينة الأقصر تم الانتهاء من شارع البحاروة – المخرشمين بنسبة 100%، ومنطقة نجع الخطباء شرق السكة بنسب 50% لكل منهما، وتم تنفيذ أعمال تركيب إنترلوك لتفرعات شارع سيالة بدران بنسبة تنفيذ 90%.



وأشارت "شيبانى" إلى أن أعمال الخطة المشتركة للطرق ذات الأولوية تضمنت طرق القبلى قامولا وحسب ربه بالحبيل والدير البحرى بنسب تنفيذ 100%، وشارع نزل الشباب الدولي بالطود بنسبة تنفيذ 30%.

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