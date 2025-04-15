الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل حملاتها لمراقبة أسعار الخبز، ضبط أكثر من 15 طن دقيق خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

حملات تموينية موسعة على مستوى الجمهورية

في هذا السياق، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المخابز السياحية والحرة والمخابز البلدية المدعمة التي تخالف قواعد التسعير أو تحتكر السلع.

الداخلية تواصل حملاتها لضبط أسعار الخبز.. ضبط أكثر 15 طن  دقيق خلال 24 ساعة

 

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية، من أبرزها ضبط ما يزيد 15 طن من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، والتي كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء أو تُستخدم في الإنتاج خارج المنظومة الرسمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ويجري مواصلة الحملات اليومية في مختلف المحافظات، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال.

سقوط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالجيزة

مكنتش اعرف أنه هيموتها، مفاجآت في أقوال شقيق ضحية زوجها بالوايلي

وتؤكد وزارة الداخلية، استمرارها في توجيه ضربات استباقية لأي محاولات احتكار أو تلاعب بأسعار السلع الأساسية، وخاصة الخبز، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن الغذائي للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحكام الرقابة على الأسواق الإدارة العامة لشرطة التموين أسعار الخبز الحر التلاعب بأسعار الخبز التموين والتجارة الحملات اليومية الرقابة على الأسواق القضايا التموينية شرطة التموين والتجارة قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

سقوط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالجيزة

عزبة الورد تتحول إلى كتلة لهب.. 8 ساعات من الجحيم تلتهم 30 مغلقًا ومخزنًا للأخشاب في الشرابية.. الملاك: هذا ما وجدنا عليه آباءنا.. والأهالي يطالبون بإزالتها نهائيًّا

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين تتجاوز قيمتها 4 ملايين جنيه

ضبط متهم بانتحال صفة والاستيلاء على أموال عامل توصيل بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بسلاح أبيض في الإسماعيلية

ضبط تعاملات بـ 4 ملايين جنيه، ضربات أمنية متتالية لضبط تجار النقد الأجنبي

ضبط شخصين تعديا على سائق واستوليا على سيارته بسبب تأخره في سداد الأقساط

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب حصان لإجباره على سحب حمولة زائدة بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

بالأرقام وزير المالية يوجه رسائل طمأنة للشعب

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية