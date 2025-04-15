الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

يحتاج 21 يوم علاج، حكاية سائق تعرض للضرب ثمنا لتأخره في سداد أقساط سيارة بالزاوية

الاجهزة الامنية،
الاجهزة الامنية، فيتو

تسلمت نيابة الزاوية الحمراء التقرير الطبي لسائق تعرض للضرب علي يد تاجر سيارات وآخرين، بسبب تأخره في سداد أقساط السيارة التي اشتراها منه.


وتبين من التقرير ان المجني عليه مصاب بجروح وسجحات وخرج من المستشفي وحالته الصحية مستقرة، ويحتاج الي فترة علاج 21 يوما. 

تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق - مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، يفيد بتضرره من تاجر سيارات مقيم بمحافظة القليوبية ، لقيامه وآخر مستقلين سيارة ميكروباص، باستيقافه حال قيادته سيارته الميكروباص، وقاما بالتعدي عليه بالضرب، لتأخره فى سداد أقساط سيارته التي قام بشرائها من تاجر السيارات، ثم استولوا علي السيارة كرها عنه


وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المُستولى عليها
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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