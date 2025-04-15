وزير العمل يُعلن عن فرص عمل لأطباء مصريين للعمل في البحرين

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 6 فرص عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين، للعمل في عيادات أكاديمية الحقيل الطبية التخصصية بدولة البحرين، حيث أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدة وظائف طبية تخصصية، برواتب تتراوح بين 1000 إلى 4000 دينار بحريني.

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

التخصصات المطلوبة

وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة هي:

استشاري تجميل: راتب يتراوح بين 2500 إلى 3000 دينار بحريني، وأخصائي علاج عصب الأسنان: راتب يتراوح بين 1000 إلى 1200 دينار بحريني، واستشاري سمنة ومناظير: راتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني، واستشاري جلدية: راتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني، واستشاري تجميل نسائي: راتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني، واستشاري أطفال أنابيب: راتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني.

فرص عمل للأطباء بالبحرين، فيتو

وقالت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة: إن من مميزات هذه الفرص تأمين طبي وراتب أساسي حسب سنوات الخبرة، وتقديم السيرة الذاتية، من اليوم الثلاثاء الموافق 15 إبريل ولمدة 3 أيام على بإرسال السيرة الذاتية وشهادات المؤهل وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg

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