رئيس الوفد يشيد بالوقفات الحاشدة لتأييد الرئيس ورفض التهجير

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بالوقفات الحاشدة التي نظمها المصلون دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي والموقف المصري الرافض للتهجير والمؤيد لقيام الدولة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة بدون تهجير.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال رئيس الوفد في بيان له عقب أدائه لصلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصطفي محمود أن ماشاهده بنفسه من تظاهرات حاشدة ترفع صور الرئيس السيسي والاعلام المصرية والفلسطينية واللافتات المؤيدة لفلسطين يدل علي الوعي والشعور الوطني لدي المصريين وادراكهم لخطورة المخططات التي تحاك ضد مصر وتأكيدهم علي تقديم كل الدعم للرئيس والموقف المصري.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن المصريين بعثوا برسالة قوية الي العالم اجمع مفادها تأييد ودعم الرئيس والموقف المصري الرسمي الداعي الي الرفض المطلق للتهجير وإعادة إعمار غزة في وجود أبنائها والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

إعادة إعمار غزة

وأكد رئيس الوفد أن مصر تمر بظروف دقيقة وتحديات في ظل موقف وطني صلب للرئيس السيسي والدولة المصرية مما يتطلب استمرار الدعم الشعبي بنفس الصورة التي شهدها العالم عقب صلاة عيد الفطر المبارك.

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