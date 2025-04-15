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حي المنيرة الغربية يواصل حملاته ضد الإشغالات والتعديات ويرفع المخالفات بمساكن البراجيل

رفع الإشغالات، فيتو
رفع الإشغالات، فيتو

 واصل حي المنيرة الغربية جهوده الحثيثة لمكافحة الإشغالات والتعديات في مختلف أنحاء الحي، وفي هذا الإطار، نفذ الحي حملة مكبرة استهدفت منطقة مساكن البراجيل، أسفرت عن رفع العديد من المخالفات وتحرير محاضر للمتعدين.
 

تفاصيل الحملة 

قاد الحملة رمضان عمارة، رئيس حي المنيرة الغربية، الذي أشرف بشكل مباشر على سير الأعمال، وشارك في الحملة أيضًا رجب جاد الله، نائب رئيس الحي، ومؤمن فوزي، مدير إدارة الإشغالات، ووليد أبو الفضل، مشرف عام الحي ليلي.

 وقد تمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي كانت تعيق حركة المارة وتشوه المظهر العام للمنطقة.

وأكد رمضان عمارة أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الحملات المستمرة التي يشنها الحي بهدف القضاء على كافة أشكال الإشغالات والتعديات واستعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين.

 وشدد على أن الحي لن يتهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القانون بكل حسم على الجميع لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة.

تهدف هذه الحملة إلى تحسين نوعية الحياة في منطقة مساكن البراجيل من خلال توفير بيئة نظيفة وآمنة للمقيمين وتسهيل حركة المرور والمشاة. كما تعكس التزام حي المنيرة الغربية بتنفيذ خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

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ازالة كافة الاشغالات الإشغالات والتعديات الخدمات المقدمة للمواطنين حركة المرور نائب رئيس الحي

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