اجتماع لبحث ترتيبات احتفالية "الأقصر عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث"

ترأس اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الترتيبات الخاصة باحتفالية "الأقصر عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث" المقرر إقامتها يوم الخميس القادم 17 إبريل الجاري، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

اجتماع تنسيقي لمناقشة الترتيبات الخاصة بإحتفالية الأقصر عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث

تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالحفل، الذي من المنتظر أن يكون حدثًا عالميًا استثنائيًا، بمشاركة شخصيات دولية بارزة في مجالات الثقافة، والتراث، والسياحة، مما سيعزز من مكانة الأقصر على الساحة الدولية.

وكان الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU، قد أعلن عن اختيار مدينة الأقصر للفوز بجائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم".

وقد جاء هذا الاختيار بعد التصفية النهائية ومنافسة مع مدينة كيوتو باليابان، حيث فازت مدينة الأقصر باجماع اللجنة الدولية العليا لجوائز أفاسو الذهبية، وعددها 42 عضوًا وممثلًا من كل المؤسسات والهيئات الدولية والعالمية تقديرا لما تمثله مدينة الأقصر من مكانة عالمية كأيقونة للثقافة والحضارة الإنسانية.



وأوضح الدكتور حسام محمد درويش رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU، أن جائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم" هي واحدة من الجوائز الرائدة التي يقدمها الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU لتكريم المدن التي تمتلك إرثًا تاريخيًا وثقافيًا استثنائيًا يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية وتكون رمزًا للثقافة والتاريخ والحضارة، وتمنح الجائزة للمدينة التي تتميز بجهودها في الحفاظ على التراث وتطوير الثقافة وتعزيز السياحة المستدامة وتعد الجائزة منصة دولية لتسليط الضوء على هذه المدن وإبرازها كوجهات سياحية وثقافية وتاريخية عالمية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU، هو اتحاد دولي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القارتين الإفريقية والآسيوية في مجالات السياحة والثقافة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة والابتكار من خلال برامج مبتكرة ومبادرات دولية.

ويسعى الاتحاد إلى تعزيز القيم الإنسانية والتفاهم الثقافي بين الشعوب، وهو اتحاد منبثق من منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية AAPSO، وهي ثاني أقدم منظمة دولية شعبية غير حكومية في العالم، أنشئت بقرار ومعاهدة دولية من الزعماء الأفارقة والآسيويين بفكرة أطلقها الرؤساء نهرو وتيتو وعبد الناصر، في مؤتمر باندونج في إندونيسيا عام 1955، ولها أعضاء من 92 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. والاتحاد الإفريقي الآسيوي هو أحد الأذرع التنفيذية لهذه المنظمة العريقة.

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