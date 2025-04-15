2 مليون جنيه خسائر حريق ورشة ملابس في السلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام حول حريق نشب داخل ورشة ملابس بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 بشارع الإمام البخاري، بدائرة قسم شرطة أول السلام أن ماسا كهربائيا السبب فضلا عن تواجد مواد تساعد على الاشتعال أدت إلى تفحم جميع محتويات المكان، وقدرت الخسائر بـ 2 مليون جنيه.



وكان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإنقاذ البري لمكان الواقعة.

وتبين بالفحص الذي تم من خلال قوات البحث الجنائي، أن الحريق اشتعل بورشة ملابس بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 والمكون من 9 أدوار بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن خسائر في الملابس الموجودة بالورشة دون وجود إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.