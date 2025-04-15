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حوادث

2 مليون جنيه خسائر حريق ورشة ملابس في السلام

حريق ورشة، فيتو
حريق ورشة، فيتو

 كشفت تحقيقات  نيابة السلام حول حريق نشب داخل ورشة ملابس بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 بشارع الإمام البخاري،  بدائرة قسم شرطة أول السلام أن ماسا كهربائيا السبب فضلا عن تواجد مواد تساعد على الاشتعال أدت إلى تفحم جميع محتويات المكان، وقدرت الخسائر بـ 2 مليون جنيه.


وكان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإنقاذ البري لمكان الواقعة.

 

وتبين بالفحص الذي تم من خلال قوات البحث الجنائي، أن الحريق اشتعل بورشة ملابس بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 والمكون من 9 أدوار بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن خسائر في الملابس الموجودة بالورشة دون وجود إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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