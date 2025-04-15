الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق ورشة في السلام

حريق ورشة، فيتو
حريق ورشة، فيتو

 أمرت  نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة ورشة ملابس نشب بها حريق بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 بشارع الإمام البخاري،  بدائرة قسم شرطة أول السلام لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قد تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بداىرة قسم شرطة السلام.

 

وعلى الفور انتقلت قوات  الدفاع المدني  والإنقاذ البري لمكان الواقعة.

وتبين بالفحص الذي تم من خلال قوات البحث الجنائي، أن الحريق اشتعل بورشة ملابس بالطابق الثاني بالعقار رقم 3 والمكون من 9 أدوار بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن خسائر في الملابس الموجودة بالورشة دون وجود إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة اول السلام إدارة شرطة النجدة ب

مواد متعلقة

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

إصابة 12 شخصًا في حريق مغالق الأخشاب بالشرابية (صور)

لحظة محاولة السيطرة على حريق الشرابية والسكان يفرون من منازلهم (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

سرب من الطائرات الحربية الكويتية ترافق طائرة الرئيس السيسي

هنا الزاهد تبكي على الهواء مع أنس بوخش (فيديو)

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في البصل

بالأسماء، الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارة الكويت

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية