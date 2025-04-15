الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب، ندوة بجامعة الأقصر

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة النشاط الثقافي" في جامعة الأقصر، ندوة توعوية بعنوان "الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة.

الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب

أقيمت الندوة بكلية الألسن، وحاضر فيها الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، بحضور الدكتور محمد حمزة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والطلاب.

وتناولت الندوة التعريف بمصطلح الملكية الفكرية، وأهميتها وتأثيرها على الشباب من الجوانب النفسية والقانونية.

جاءت الندوة بتنسيق الدكتور وائل الصغير مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة علا علي إبراهيم مسئول النشاط الثقافي.

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