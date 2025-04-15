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رياضة

جماهير أستون فيلا ترد على اتهامها بسرقة إطارات حافلة فريق باريس سان جيرمان (صورة)

الصورة المفبركة لحافلة
الصورة المفبركة لحافلة باريس سان جيرمان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتشرت صورة عبر موقع التدوينات القصيرة “إكس”، تحمل اتهاما لجماهير أستون فيلا بسرقة إطارات حافلة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك قبل المباراة التي ستقام  مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، نفت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمشجعي فريق أستون فيلا سرقة إطارات حافلة باريس سان جيرمان مع نشر الصورة الحقيقية الحافلة أمام فندق الفريق الفرنسي الذي يقيم فيه في لندن.

وأكدت عدد من الجماهير الإنجليزية أن الصورة الأولى مفبركة وهذه هي الصورة الحقيقية.


كان باريس سان جيرمان قد فاز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "حديقة الأمراء" في مباراة الذهاب.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي دوري الأبطال.

موعد مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان 

وتنطلق مباراة أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان 

تذاع مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وأوضح الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أن فريقه لن يخوض المواجهة أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بتعال، رغم الفوز الكبير ذهابًا.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: الأهداف واضحة للغاية، حل المشاكل التي سيشكلها أستون فيلا علينا خلال المباراة، والفوز بها.

وأضاف: في نهاية المباراة، سيتأهل فريق واحد فقط من الفريقين إلى نصف النهائي، هذا ما يجعل هذه البطولة مثيرة للغاية، لا توجد ثقة مفرطة من جانبنا، بل تصميم على مواجهة المشاكل التي سيحاول أستون فيلا التسبب بها لنا.
ونقل الموقع الرسمي لباريس قوله: بالطبع لدينا أفضلية بعد مباراة الذهاب، لكن هذا أصبح من الماضي الآن، علينا أن نثبت أننا نمتلك المستوى اللازم للمنافسة في نصف نهائي هذه البطولة.

وأكد المدرب الإسباني: من المرجح أن يتقدم دفاعهم للأمام، ويضغطون لاستعادة الكرة بالقرب من مرمانا، وعلينا أن نرى كيف سنتغلب على ذلك، بالتأكيد المباراة ستكون حماسية ومثيرة للغاية.

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