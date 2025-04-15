غدًا، "نجيب محفوظ في القلب" بالمركز القومي للترجمة

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر سيمنار "نجيب محفوظ السيناريست" والذي يقدمه المخرج هيثم فاروق عبد اللطيف.

حيث يتناول السيمينار أبعادًا متعددة من عبقرية محفوظ، خاصة في مجال الكتابة السينمائية، وكيف أسهمت أعماله في إثراء الشاشة الكبيرة، وذلك غدًا الأربعاء الموافق ١٦ أبريل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا، ضمن فعاليات احتفال وزارة الثقافة بأديب نوبل تحت عنوان «نجيب محفوظ.. في القلب».

اصدارات نجيب محفوظ

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يقدم خصم ٢٥% على جميع الإصدارات الخاصة بنجيب محفوظ والرواية طوال اليوم حيث تحتوي القائمة على أكثر من ١٥٠ عنوان، ومن بين تلك العناوين: كتاب "كان ياما كان في القدس"، و"كنز البسطاء"، و"صانع الأجراس"، و"حديقة موحشة"، و"فتاة في باريس"، و"حكايات الجدة"، و"أمير الظلام"، و"ليلة السبت وقصص أخرى"، و"بعيدا عن روما"، و"رواد على سطح القمر"، و"الحرس الأبيض"، و"نسوة منتقبات"، و" قاطفة اللوز"، و"الآهات"، و"عودة مارتن جير"، وغيرهم العديد من الإصدارات.

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