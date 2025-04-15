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رياضة

كرة اليد، موعد قمة دوري السيدات بين الأهلي والزمالك

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام الزمالك، في الجولة الثالثة من الدور المجمعة الأولى لنهائيات دوري عمومي السيدات للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة عصرا على صالة نادي الزمالك بميت عقبة.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على فريق سبورتنج بنتيجة (33-23)، وذلك قبل الفوز في الجولة الثانية على فريق الشمس بنتيجة (30-20).

أما الزمالك فخسر الجولة الأولى أمام الشمس بنتيجة (24-26)، وخسر أيضا في الجولة الثانية أمام سبورتنج بنتيجة (28-29).

وتقام المجمعة الثانية أيام 21، 22، 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025، ويشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي والزمالك.

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كرة اليد الأهلي الزمالك دوري عمومي السيدات الشمس

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