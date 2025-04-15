كرة اليد، موعد قمة دوري السيدات بين الأهلي والزمالك

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام الزمالك، في الجولة الثالثة من الدور المجمعة الأولى لنهائيات دوري عمومي السيدات للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة عصرا على صالة نادي الزمالك بميت عقبة.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على فريق سبورتنج بنتيجة (33-23)، وذلك قبل الفوز في الجولة الثانية على فريق الشمس بنتيجة (30-20).

أما الزمالك فخسر الجولة الأولى أمام الشمس بنتيجة (24-26)، وخسر أيضا في الجولة الثانية أمام سبورتنج بنتيجة (28-29).

وتقام المجمعة الثانية أيام 21، 22، 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025، ويشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي والزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.