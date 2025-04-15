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حوادث

بشتري بيهم مخدرات، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة الهواتف بالمطرية

تجديد حبس متهم، فيتو
تجديد حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة  جنح المطرية حبس عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهم إنه اتفق مع أحد الأشخاص سيئ النية أن يبيع له ما يقوم بسرقته من المواطنين.


وأضاف المتهم أنه يبيع الهاتف المحمول الواحد لعميله بمبلغ 200 جنيه مشيرا إلى أن جميع متحصلات سرقته ينفقها على شراء المواد المخدرة كونه من مدمني مخدر الشابو.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بدائرة قسم شرطة المطرية، لتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته، اعترف بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف باستخدام أسلوب المغافلة.

وبإرشاده، تم ضبط جميع الهواتف المسروقة، التي شملت متحصلات وقائع سرقة أخرى، بحوزة عميله سيئ النية، وهو عامل يقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم السابق ذكره وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح المطرية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية النيابة العامة

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