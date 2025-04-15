تطورات ساخنة بشأن تفاوض الأهلي مع مدرب الزمالك السابق

اقترن اسم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، خلال الساعات الماضية بتدريب النادي الأهلي، في ظل تفكير إدارة القلعة الحمراء في الإطاحة بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، بعد تراجع نتائج الفريق.

ويعد جوميز أبرز المرشحين للقيادة الفنية للنادي الأهلي خاصة مع وجود بند في عقد المدرب البرتغالي مع الفتح السعودي ينص على التجديد بشرط موافقة الطرفين.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي، أن هناك ترحيبا كبيرا من جوميز بمجرد طرح اسمه لقيادة النادي الأهلي، خاصة مع وجود اتجاه كبير لرحيل كولر عن المارد الأحمر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

وهناك اتجاه قوي من عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي بإقناع محمود الخطيب رئيس النادي، الذي يدعم فكرة بقاء كولر لنهاية الموسم، بالتعاقد مع جوميز قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا حال بلوغ نهائي البطولة.

الأهلي لم يبدأ المفاوضات مع جوميز بشكل رسمي، رغم أنه أبرز الأسماء المطروحة على طاولة مجلس الإدارة لتدريب الأحمر، ولكن هناك وسيط يتحدث مع وكيل المدرب لجس النبض وهو ما لاقى ترحيبًا من البرتغالي.

الخطيب يرافق بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا

واستقر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على مرافقة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا التي تنطلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم.

كما استنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن شكوى مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون الفريق لكرة القدم، إلى محمود الخطيب رئيس النادي، لتدخلاته في الأمور الفنية.

لا خلافات بين شوقي وكولر

وقال المصدر: “ما تردد غير صحيح تماما وأمر عبثى من الدرجة الأولى.. شوقي لم يتدخل وكولر لم يشكوه إلى الخطيب كما روج البعض، وهذه الأمور لا تحدث إطلاقا في الأهلي”.

وأوضح: “شوقي ملتزم تماما بدوره المنوط به ويقوم به على أكمل وجه، وينال إشادة الجميع داخل منظومة قطاع الكرة، ولا توجد خلافات بينه والمدير الفني كما تحدث البعض، كما يلعب شوقي دورا مهما جدا داخل الفريق منذ تنصيبه”.

وقال المصدر: محمد شوقي يرتبط بعلاقة قوية مع لاعبي الأهلي، ويلعب دورا إيجابيا مؤثرا منذ توليه المهمة، ومن يمتلك أي دليل على شائعات شكوى الخواجة من تدخلاته الفنية عليه إثباتها عمليا.

وبين أن محمد شوقي نجح في علاج العديد من الأزمات منذ توليه المهمة، ويعمل في صمت من أجل صالح الفريق وتحقيق الهدف الذي جاء على أساسه لتولي مهام منصبه الحالي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائد الجبهة اليسرى للفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت القادم.

وعلمت “فيتو” أن كولر سيدفع باللاعب مصطفى العش في الجبهة اليسرى في ظل إصابة يحيى عطية الله وكريم الدبيس.

كما تلقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأكيدات بشأن جاهزية أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بعد تعافيه من الشد العضلي.

معلول يصاحب فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا

وقال مصدر داخل الأهلي: إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استقر على اصطحاب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، في رحلة جنوب أفريقيا الليلة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.

وتطير بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى الأهلى إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز بنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.