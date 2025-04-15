صن داونز يعلق على مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا، علق الحساب الرسمي لنادي صن داونز الجنوب أفريقي على مواجهة الأهلي المرتقبة عصر السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الحساب الرسمي لصن داونز: مواجهة قارية ملحمية في انتظار صن داونز في ذهاب نصف نهائي دور أبطال إفريقيا.

الخطيب يرافق بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا

واستقر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على مرافقة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا التي تنطلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم.

كما استنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن شكوى مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق لكرة القدم، إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لتدخلات شوقي في الأمور الفنية.

لا خلافات بين شوقي وكولر

وقال المصدر: ما تردد غير صحيح تماما وأمر عبثى من الدرجة الأولى.. شوقي لم يتدخل وكولر لم يشكوه إلى الخطيب كما روج البعض، وهذه الأمور لا تحدث إطلاقا في الأهلي.

وأوضح: شوقي ملتزم تماما بدوره المنوط به ويقوم به على أكمل وجه، وينال إشادة الجميع داخل منظومة قطاع الكرة، ولا توجد خلافات بينه والمدير الفني كما تحدث البعض، كما يلعب شوقي دورا مهما جدا داخل الفريق منذ تنصيبه.

وقال المصدر: محمد شوقي يرتبط بعلاقة قوية مع لاعبي الأهلي، ويلعب دورا إيجابيا مؤثرا منذ توليه المهمة، ومن يمتلك أي دليل على شائعات شكوى الخواجة من تدخلاته الفنية عليه إثباتها عمليا.

وأوضح أن محمد شوقي نجح في علاج العديد من الأزمات منذ توليه المهمة، ويعمل في صمت من أجل صالح الفريق وتحقيق الهدف الذي جاء على أساسه لتولي مهام منصبه الحالي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائد الجبهة اليسرى للفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت القادم.

وعلمت “فيتو” أن كولر سيدفع بمصطفي العش في الجبهة اليسرى في ظل إصابة يحيى عطية الله وكريم الدبيس.

كما تلقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأكيدات بشأن جاهزية أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بعد تعافيه من الشد العضلي.

معلول يصاحب فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا

وقال مصدر داخل الأهلي: إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استقر على اصطحاب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، في رحلة جنوب أفريقيا الليلة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.

وتطير بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى الأهلى إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز بنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، في لقاء العودة المقرر له السابعة مساء.

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف في الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند "الكاف" للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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