وزير الإسكان يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون المشترك

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني تقديره البالغ لدور الصحافة ووسائل الإعلام، في التعبير عن قضايا الوطن، وتشكيل وعي المواطن، مؤكدًا حرصه على دعم المؤسسات الصحفية القومية، وتوفير كافة التيسيرات لتلبية احتياجاتها، بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة، وأدائها لدورها المهم.

وتناول اللقاء جهود الهيئة الوطنية للصحافة للاستغلال الأمثل لإمكانات المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق للاستغلال الأمثل للأراضي والأصول التي تمتلكها تلك المؤسسات، وعدد من المشروعات التي تنفذها المؤسسات الصحفية القومية، لتُدر عائدًا يُسهم في تنمية مواردها، وتحقيق صالح العاملين بها.

ووجه وزير الإسكان خلال اللقاء، بالتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للصحافة فيما يخص ملفات العمل المشتركة والعمل على تلبية كافة احتياجاتها.

ومن جانبه، تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر لوزير الإسكان على جهوده الكبيرة المبذولة في القطاع العقاري ودعمه للمؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحسين جودة حياة المواطنين.

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بدء تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 بالحي 32 بمساحة 276 م2 للمواطنين الذين تم تسكينهم من خلال القرعة العلنية بمدينة العبور الجديدة وذلك يوم 4 مايو المقبل حتى 4 أغسطس المقبل.

شن جهازا مدينتي دمياط الجديدة، والشيخ زايد، حملات مكبرة لتحصيل متأخرات استهلاك مياه الشرب ووصلات الخلسة، ورفع إشغالات ومخالفة بناء بالمدينتين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع الظواهر العشوائية.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، شنت حملة مكبرة بالحي الثاني ومنطقة النوادي بالمدينة.



وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت تحصيل المتأخرات لدى العملاء أصحاب المحال التجارية بالأسواق ومنطقة النوادي، وأسفرت عن التحصيل الفورى لبعض المتأخرات نظير الاستهلاك عن الفترة السابقة، واستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، ودفع ثمن العدادات الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.



وأكد رئيس الجهاز، استمرار الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة، لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية للوصول إلى نسبة 100% تركيب عدادات مسبقة الدفع بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، شنت لجنة وصلات الخلسة والقطع بجهاز مدينة الشيخ زايد، حملة مكبرة للكشف عن الوصلات غير القانونية "الخلسة"، وأسفرت عن ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، ورفع العدادات المخالفة والمستحق عليهما متأخرات مالية، برغم سابقة مخاطبة السادة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.

وأوضحت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، أنه تم استهداف كمبوند جنة ٢ بتوسعات المدينة لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب.

وناشدت رئيس جهاز المدينة، السكان، بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر الخط الساخن (١٥١٠٠) طوال الـ ٢٤ ساعة.

كما تم شن حملة أسفرت عن رفع الإشغالات والباعة الجائلين والنباشين أمام ( سنتر اللؤلؤة ) بالحي الأول، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أمام سلم مشاة هايبر 1، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.



كما نفذت الإدارات المعنية بجهاز المدينة أعمال إزالة فورية ( للمرة الثانية ) لأعمال بناء مخالف لزيادة غرف السطح بالقطعة رقم ٢٢٧ ح ٥ مج ٢، حيث أكدت "رئيس الجهاز " عدم التهاون فى تطبيق القانون ومحاربة أى شكل من أشكال الخروج عن القانون، مع استمرار المتابعة والرصد.

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