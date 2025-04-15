ساخرون، حكاوي زمان.. مصطفى أمين يكتب: الدنيا جرى فيها إيه

فى جريدة الأخبار عام 1996 كتب الكاتب الصحفى مصطفى أمين- رحل فى أبريل عام 1997- مقالا فى عموده فكرة قال فيه: إن كثرة حوادث الاغتصاب والقتل والذبح والحرب والدمار تدل على أن العالم من حولنا فقد عقله بتحول الناس البسطاء العاديون إلى قتلة وسفاكى دماء لأوهى الأسباب، حيث تتحول الخلافات الصغيرة إلى جرائم فظيعة وزادت مطامع الدول الكبيرة لتحاول ابتلاع الدول الصغيرة.



فى الماضى كان إذا غضب مواطن على مواطن آخر أسقط طربوشه من فوق رأسه.. أو ضربه قلما على وجهه.. أما الآن فإنه يخرج مسدسه ويقتله رميا بالرصاص فى الحال.



انتشار العنف فى كل مكان يدل على أن فيه حاجة غلط، لم يعد الناس يتسامحون ويقبلون الاعتذار وتنتهى الخناقة بتبادل القبلات.. لكن الآن أصبح العالم يؤمن بنظرية شكل للبيع، ويتصيد سوء التفاهم ويرحب بالخلافات والخناقات، بل ويستعد للحروب.



كانت الشعوب فى الماضى تقاتل الاستعمار والمحتلين، أو تحارب الطغاة والمستبدين.. أما اليوم فإن الشعوب تقاتل بعضها البعض، نصفها يعلن الحرب على النصف الآخر، صراع على لقمة العيش، خلافات سخيفة على الحدود، دول كبيرة تتحرش بدول صغيرة.

حتى الدول العربية أصبحت تتعارك على اللحاف، ولا يوجد لحاف يغطينا كلنا، وهكذا نصاب جميعا بالبرد القارص الشديد، وكانت الجامعة العربية تجمع شملنا ولكننا أصبحنا نتجاهل الجامعة العربية، وليس لها باليد حيلة، وكل واحد منا يتعلق برقبة أخيه يريد أن يعانقه وهو فى الحقيقة يريد أن يخنقه.



وأصبح بعضنا يحسن علاقته بإسرائيل ويوطد علاقته بها بل أصبحت مصالحة معها، وفى الوقت نفسه يدير ظهره لبعض الدول العربية وكأنها أصبحت إسرائيل الجديدة.. كنا نحمل فى أيدينا أغصان الزيتون وأصبحنا اليوم نحمل المسدسات والرشاشات والقنابل والسكاكين.



أصبح المشى فى شوارع بعض المدن الكبيرة خطرا.. فلا يأمن أحد على نفسه من السير فى الظلام، لم يعد الأمن مضمونا فى كثير من دول العالم.. عدد العصابات زاد عن عدد رجال الشرطة، انتشرت المخدرات وأفسدت عقول الناس، وزاد عدد المجانين.. فماذا حدث للعالم والدنيا جرى فيها إيه.

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