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ساخرون

ساخرون، حكاوي زمان.. قراءة فى قاموس الكذابين والمنافقين عند أحمد رجب

حكاوى زمان، فيتو
حكاوى زمان، فيتو

 فى مجلة آخر ساعة عام 1965 كتب الكاتب الساخر أحمد رجب يقول: تسود بين البشر عبارات كاذبة وكلمات ليس لها معنى الهدف منها المجاملة والنفاق والضحك على الذقون مثل رقبتى لك، وعيونى لك أو حتى عيل من عيالى فداك، كل ذلك كذب فى كذب وأونطة. 

فالرقبة عضو فى الجسم لا يمكن فكها وإعطاؤها لأحد كالعينين والكبد والقلب تمامًا، ولو افترضنا أن شخصًا نفذ هذا التعبير عملًا، فلا أحد يعرف ما الذى يمكن أن يفعله الشخص الآخر برقبة بنى آدم، فهى لا تصلح لأى استعمال، ثم إن ظهور رقبة رجل فى يد أى شخص مصيبة كبيرة تذهب به إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل. 

 

ولهذا فالشخص الذى يقال له رقبتى لك لن يستفيد من هذه الرقبة إلا المصائب إذا أخذها فعلًا. أما الذين يستفيدون من الرقبة فهم ثلاثة أشخاص فقط: صاحبها وهو على قيد الحياة لم يخسر شيئًا، والجواهرجى الذى يكسب ألوف الجنيهات من وراء رقبة المرأة، وهو يبيع لها العقود والسلاسل، وأخيرًا عشماوى الذى يكسب خمسة جنيهات من مصلحة السجون عن شنق الرقبة.


وتعبير “رقبتى لك” يستعمل استعمالًا دبلوماسيًا عند الاعتذار لواحد طالب جنيه سلف لأول الشهر أو المرابى الذى يجمع التوقيعات على الشيكات. 

 

وهناك عبارات أخرى دارجة بين المصريين منها لحظة واحدة، ليه؟، قبلتى وأشواقى وأحيانًا قلبى، غرامى، والقبلات جمع قبلة والقبلة لها ماركات كثيرة وأنواع مختلفة أشهرها القبلة الغرامية التى تبدأ على باب الشقة عندما يوصل الخطيب خطيبته إلى بيتها، إلى قبلة زواجية على باب الشقة من الداخل والزوج ذاهب إلى عمله.. هذا إن حصل ــ بعدها تنعدم القبلة فلم تصبح سينمائية بالمرة. 

 

وأرقى أنواع القبلات هى الأمومة، فقبلة الأمومة نبضات هادئة حانية لقلب تحول إلى شفتين، أما القبلة الغرامية فهى حادثة تصادم عنيفة ومتعمدة بين أربع شفاه تكون الخسائر فيها زوال الطلاء الأحمر، ولا أحد يعرف من الذى اخترع القبل والأرجح أنه هو الرجل ليوقف المرأة عن الثرثرة فى الوقت المناسب.


أما عبارة “لحظة واحدة” فهى تعبير يستعمل لإعطاء توقيت زمنى وقائله كذاب دائمًا، لأن هذه اللحظة تمتد غالبًا إلى ساعة أو أقل حسب الظروف فهى أمام شباك التذاكر وفى مكتب البريد حتى ينتهى الموظف المختص من الحدوتة التى يحكى فيها لزميله والطابور واقف أمامه. وقد يستعمل هذا التعبير بشكل مهذب عندما يهمس به الرجل ليناقش امرأة ثرثارة لا تعطيه فرصة للكلام.

 

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أما تعبير “ليه” فهو تعبير تساؤلى يكثر استعماله من واحد غبى أو واحد مفكر جدًا، أيضًا هذا التعبير منتشر فى الأغانى كالبقدونس والملح والفلفل، مثال ذلك ليه تهجرنى ليه، كل ده كان ليه، حبيتك انت ليه، بتلومونى ليه، ليه القسوة فى حبك، ليه يابنفسج بتبكى. 

وليه فى الأغانى أجوبتها سهلة ومعروفة مثلًا (ليه تهجرنى وأنا بحبك) ربما لأنك عواطلى أو واحد تانى اتقدملها مرتبه أكبر أو ربما لأن ريحة بقك وحشة، أو لأن لسانك لسان جليل البندارى والعياذ بالله، أما الاستعمال الأعم فهو ليه أنا اتجوزت ليه.

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