حريق الفجر، النيابة تستعلم من الحي عن قانونية مغالق الأخشاب المحترقة بالشرابية

استيقظ أهالي منطقة الشرابية فجر اليوم على كارثة محققة تحول الليل فيها إلى نهار، وتعالت أصوات الصراخ يمينا ويسارا “حريق.. حريق”، الجميع خرج من بيته لإطفاء النيران ولكنها كانت الطامة الكبرى.



انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة سكنية بعقار مجاور لمغلق خشب أدت إلى حريق العقار بالكامل، وسرعان ما امتدت النيران إلى باقي المغالق المتواجدة، فأتت النيران عليها وتحولت في 5 ساعات إلى كومة رماد.

واستعلمت نيابة شمال القاهرة الكلية من حي الشرابية عن قانونية مغالق الأخشاب والأكشاك الموجودة بالمكان والتي التهمتها النيران وهل تم إنشاؤها بموجب تراخيص من عدمه.





تقرير المعمل الجنائي يكشف أسباب امتداد النيران



وكشف تقرير المعمل الجنائي الأولي أن موادا تساعد على الاشتعال تستخدمها المغالق في تشغيل ماكينات تقطيع الأخشاب ساهم في امتداد النيران إلى المكان.



واستدعت نيابة شمال القاهرة الكلية شهود العيان لسماع أقوالهم وأمرت بإخلاء العقارات المجاورة لحين الانتهاء من الفحص والمعاينة.

الشهود: المغالق ملاصقة للحي السكني ونطالب بإزالتها



واستمعت النيابة الى أقوال شهود العيان وقالوا: إن بداية الحريق كانت من انفجار أنبوبة بشقة سكنية سرعان ما تعالت منها ألسنة اللهب ثم امتدت لمغلق ملاصف للعقار، ونظرا للمواد البترولية الموجودة به اشتعلت النيران وامتدت إلى باقي المغالق.



وأشار الشهود أن هذا هو الحادث الثالث حيث نشب سابقا حريقين بالمغالق نظرا لقربها من الحي السكني وطالبوا بإغلاقها أو نقلها بعيدا، خاصة وأن الشوارع ضيقة مما يصعب من دخول سيارات الإطفاء أو الإسعاف.



هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أقوال ملاك مغالق الأخشاب المحترقة في الشرابية



وقال ملاك المغالق إنهم يستخدموها في تخزين الأخشاب المستعملة والتي يبعوها بأقل من ثمنها، ولها "زبونها" الذي يأتي خصيصا لها، مشيرين إلى أن الحريق كان سريعا وتصاعد بشكل كثيف ولم ينجحوا في إخماده بسهولة.



وأضاف ملاك المغالق أنهم يعيشون في عزبة الورد منذ أكثر من 50 عاما فوجدوا آبائهم وأجدادهم فيها وفي ذات تجارة الخشب المستعمل، مشيرين إلى أن خسائرهم تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.



وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

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