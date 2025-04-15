تعليم الأقصر تدشن مبادرة جديدة لتشجير المدارس

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالأقصر مبادرة جديدة لزراعة الأشجار المثمرة داخل مدارس المحافظة بالتعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية ومؤسسة "هنجملها"، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

بدأت فعاليات المبادرة من خلال لقاء موسع عقده الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مع اخصائيين التربية الزراعية بالمدارس بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة، بمدرسة الأقصر الثانوية بنات للاتفاق على آليات التنفيذ، وبحث احتياجات كل مدرسة وما يتناسب مع طبيعة تربة كل مدرسة.

قال "قبطان" خلال اللقاء: إن ما نقوم به الآن في الأقصر من فاعليات جزء من مبادرة (100 مليون شجرة مثمرة) والتي تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ؛ لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه قال "جارح " إننا نسعى لغرس قرابة 2000 شجرة قابلة للزيادة كخطوة مبدئية داخل شتى مدارس المحافظة، من خلال نشاط التربية الزراعية بالمدارس، مع مراعاة البعد التربوي في المبادرة وذلك بأن يشارك الطلاب في غرس تلك الأشجار، ومن ثَمَّ فسيلزم نفسه برعايتها والحفاظ عليها.

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