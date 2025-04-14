معا من أجل المجد، الأهلي يدعم كولر في ظل أنباء رحيله

حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علي تقديم الدعم لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية عن وجود تفكير من جانب النادي في الاستغناء عن خدمات السويسري.

وانتشر خلال الساعات الماضية انباء عن تفكير ادارة الاهلي في التخلي عن كولر في ظل تذبذب مستويات الفريق خلال الفترة الاخيرة خاصة بعد التعادل امام بيراميدز بهدف لكل فريق في الدوري.

ونشر حساب الاهلي صوره لمارسيل كولر وكتب عليها “ معا من أجل المجد ”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لصدام ناري أمام نظيره صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتائج الأهلي تحت قيادة كولر أمام صن داونز

الأهلي 2-2 صن داونز (دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2022–2023).

الأهلي 2-5 صن داونز (دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2022–2023).

الأهلي 0-1 صن داونز (نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023–2024 )

الأهلي 0-0 صن داونز (نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023–2024 )

وفي سياق آخر، يختتم النادي الأهلي استعداداته بالقاهرة عصر غد الثلاثاء استعدادا للسفر مساء إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قرر النادي الأهلي تعديل موعد السفر إلى جنوب أفريقيا ليكون مساء غد الثلاثاء بدلا من عصر الأربعاء بسبب ظروف الطيران حيث يغادر الأهلي القاهرة في الثامنة مساء غد.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

الذهاب - السبت 19 أبريل

صن داونز × الأهلي (3 عصرا)

أورلاندو × بيراميدز (6 مساء)

الإياب - الجمعة 25 أبريل

الأهلي × صن داونز (7 مساء)

بيراميدز × أورلاندو (9 مساء)

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب إفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم.

أضاف المصدر: قرار كولر جاء بمثابة صدمة خاصة بعد التعادل أمس الأول أمام بيراميدز.

وأوضح أن كولر أبلغ اللاعبين أن الفريق راحة من التدريبات اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء غد الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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