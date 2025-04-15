الشهود في حريق الشرابية: المغالق ملاصقة للحي السكني، وهذا هو الحريق الثالث

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال شهود العيان حول الحريق الذي نشب فجر اليوم بمغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، وقالوا: إن انفجار أنبوبة بشقة سكنية بعقار مجاور للمغالق السبب.



وأضاف الشهود أن بداية الحريق كانت من انفجار أنبوبة بشقة سكنية سرعان ما تعالت منها ألسنة اللهب ثم امتدت لمغلق ملاصف للعقار، ونظرا للمواد البترولية الموجودة به اشتعلت النيران وامتدت إلى باقي المغالق.



وأشار الشهود أن هذا هو الحادث الثالث حيث نشب سابقا حريقين بالمغالق نظرا لقربها من الحي السكني وطالبوا بإغلاقها أو نقلها بعيدا، خاصة وأن الشوارع ضيقة مما يصعب من دخول سيارات الإطفاء أو الإسعاف.



وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.



وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وتمت أعمال التبريد

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.



وقررمحافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين.

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