الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الشهود في حريق الشرابية: المغالق ملاصقة للحي السكني، وهذا هو الحريق الثالث

حريق الشرابية
حريق الشرابية

استمعت  نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال شهود العيان حول الحريق الذي نشب فجر اليوم بمغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، وقالوا: إن انفجار أنبوبة بشقة سكنية بعقار مجاور للمغالق السبب. 


وأضاف الشهود أن بداية الحريق كانت من انفجار أنبوبة بشقة سكنية سرعان ما تعالت منها ألسنة اللهب ثم امتدت لمغلق ملاصف للعقار، ونظرا للمواد البترولية الموجودة به اشتعلت النيران وامتدت إلى باقي المغالق.


وأشار الشهود أن هذا هو الحادث الثالث حيث نشب سابقا حريقين بالمغالق نظرا لقربها من الحي السكني وطالبوا بإغلاقها أو نقلها بعيدا، خاصة وأن الشوارع ضيقة مما يصعب من دخول سيارات الإطفاء أو الإسعاف.


وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.


وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وتمت أعمال التبريد

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.


وقررمحافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شمال القاهرة الكلية مغالق الأخشاب حريق الشرابية الحماية المدنية محافظ القاهرة

مواد متعلقة

5 قرارات عاجلة للنيابة لكشف ملابسات حريق الشرابية

أعمال تبريد موقع حريق مخازن الأخشاب في الشرابية (بث مباشر)

لحظة محاولة السيطرة على حريق الشرابية والسكان يفرون من منازلهم (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

الزمالك يرصد 2 مليون دولار لضم الجزائري عادل بولبينة

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

خبر سار بشأن علي معلول

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية