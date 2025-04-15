5 ساعات رعب، حريق هائل في مغالق للأخشاب بالشرابية، الأهالي يفرون من منازلهم، الدفع بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه، والخسائر بالملايين (فيديو وصور)

حريق مخزن أخشاب الشرابية، أصيب أهالي شارع بلال بحي الشرابية فجر اليوم الثلاثاء بحالة ذعر إثر سماعهم لدوي انفجار ونشوب حريق هائل دفع سكان العقارات المجاورة لترك مساكنهم هربًا من هول الحريق الذي فوجئوا باشتعاله بعدد من مخازن الأخشاب وأظهرت لقطات الفيديوهات والصور أن حريقًا هائلًا شب في مغالق الأخشاب بعزبة الورد بالشرابية المكتظة بالسكان.

وفي التقرير التالي نسرد أهم لقطات هذا الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بالشرابية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماده ومحاولة السيطرة عليه، كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

وقوع إصابات في حريق الشرابية

أسفر الحريق الشرابية عن إصابة عدد من المواطنين حيث تم إسعافهم بموقع الحادث بسيارات الإسعاف التي كانت موجودة، كما أصيب فرد أمني من قوات الحماية المدنية بالقاهرة باختناق إثر مشاركته في إخماد حريق مخزن الأخشاب بالشرابية وتم نقله إلى المستشفى.

الأهالي لنواب الشعب ارحمونا من مغالق الأخشاب

ووصل النائبان عمر وطني، والنائب إيهاب العمدة، نائبا دائرة الشرابية والزاوية بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية لمتابعة السيطرة على الحريق.

وصرخ الأهالي في وجه أعضاء مجلس النواب: "ارحمونا شيلوا المغالق دي من هنا احنا عايشين في رعب وأولادنا اتخنقوا واتبهدلوا ده الحادث الرابع".

عوائق منعت الحماية المدنية من سرعة الإطفاء

وكشف محمد الصاوي أحد قاطني شارع بلال الذي وقع به حريق الشرابية أن سبب تأخير الحماية المدنية في السيطرة على حريق مخزن الأخشاب هو ضيق الشوارع والحواري المؤدية للحريق.

وأوضح أن الجهات المعنية بمحافظة القاهرة قامت بكسر سور حديدي خاص بالسكة الحديد لتتمكن سيارات المطافئ من الوصول الحريق الذي ما زال مشتعلًا.

وأشار إلى أن الخسائر بالملايين متابعًا: "ربنا يعوض على أصحابها".

انفجار أنبوبة بوتاجاز وامتدت النيران لـ 9 مغالق

وبعد ما يقرب من 5 ساعات نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق مخزن الأخشاب بالشرابية ويجري حاليًّا عمليات تبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وتابع مدير أمن القاهرة والقيادات التنفيذية والأمنية الموجودة بموقع حريق مخزن الأخشاب عمليات التبريد، إضافة إلى تفقد آثار الحادث ومعاينته للوقوف علي أسباب الحريق.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لموقع حريق مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية أن السبب وراء الحريق انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد العقارات السكنية المجاورة لمغلق الأخشاب والتي يقع أسفلها مخزن للأخشاب وامتد الحريق بسرعة إلى 9 مغالق أخرى مجاورة.

وأشارت إلى أن تلك المغالق تحتوي على أخشاب ومواد بترولية تستخدم في تشغيل الماكينات مما ساهم في سرعة امتداد النيران بشكل كبير مع تواجد الهواء.

تشكيل لجنة هندسية للعقار المتفحم

وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في بعض محلات الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.



وقرر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.



وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين.

وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر.

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