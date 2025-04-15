"يا صفايح السمنة السايحة"، ما تيسر من حكايات عبد الفتاح القصري في ذكرى ميلاده الـ 120

عبد الفتاح القصري، فنان كوميدي، ساعدته ملامح وجهه وقصر قامته وسمنة جسمه على أداء الأدوار الكوميدية الساخرة، من أشهر إفيهاته " نورماندي تو"، "يا صفايح السمنة السايحة يا براميل القشطة النايحة" و“العلم نورن” في فيلم الأستاذة فاطمة، و“أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا” في فيلم ابن حميدو، و“ست أنا مش شايف قدامي أي ست” في فيلم "سكر هانم”، ورحل عام 1964.



عن ملامحه وكيف تسببت له في متاعب كثيرة قال عبد الفتاح القصري: "أزعجني في حياتي الحكم على الناس بشكلهم وطول قامتهم وقصرها، فقد تعرضت لكثير من المتاعب بسبب قصر قامتي وبدانتي.. أول هذه المتاعب وأنا في مطلع الشباب عندما هربت مني عروستي التي خطبتها لأنني قصير القامة وبدين، وأكثر ما يضايقنى الجحود والنكران ممن كانوا يحيطون بالإنسان في فترة مجده ثم يتنكرون له في مأساته، أيضا يضايقني الخيانة وعدم الاعتراف بالجميل، كما يضايقني الحكم على الفنان بالتقاعد والمعاش وكأننا خيل الحكومة التي يجب التخلص منها، وكان يجب أن يكون هناك تقدير للفنان أكثر من ذلك طالما هو قادر على العطاء".

جورج أبيض يرفض تمثيل القصري



في مثل هذا اليوم 15 أبريل عام 1905 ولد الفنان عبد الفتاح القصري لأب يعمل في تجارة الذهب بالجمالية، تعلم في مدارس الفرير الفرنسية وعمل في الصاغة مع والده، إلا أنه في أوقات فراغه كان يتردد على مسرح الكلوب المصري لمشاهدة مسرحيات فؤاد الجزايرلي، ومن هنا جاء عشقه للفن، فاتجه إلى فرق الهواة بإلقاء المونولوجات التي تنتقد الأوضاع ثم ترك محل والده لتجارة الذهب لينضم لفرقة عبد الرحمن رشدي لإلقاء المونولوجات الفكاهية، ثم التحق بفرقة جورج أبيض وعندما فشل في تمثيل مشهد حزن صفعه جورج أبيض على وجهه وقال له: أنت لا تصلح للتمثيل التراجيدي، ووافقه وقال له: إن مهمتي هي إضحاك الناس وليس استدرار دموعهم، فطرده جورج من فرقته.

عبد الفتاح القصرى فى دور المعلم

عن بدايته الفنية قال عبد الفتاح القصري: في عهد السينما الصامتة عام 1929 رشحني أحد الزملاء لبطولة فيلم إيطالي مصري، وكان المخرج إيطاليا وكدت أفوز بدور في الفيلم إلا أن المخرج سارع برفض ترشيحي وإسناد الدور لي وقال إني قصير جدا وما ينفعش، أما الحسنة الوحيدة لقصري يوم أن قدم لي أهلى للالتحاق بوظيفة حكومية بعد رفضي العمل مع أبي في تجارته ولإبعادى عن العمل بالتمثيل وما أن رآنى مدير المصلحة حتى كتب تأشيرة "لا يقبل لقصر قامته " فسعدت لأول مرة بقصر قامتي التي سميت بسببها القصري.

الفنان عبد الفتاح القصري



اختار الفنان نجيب الريحاني الممثل عبد الفتاح القصري وضمه إلى فرقته وأسند إليه دور ابن البلد الفهلوي في أولى مسرحياته (ماحدش واخد منها حاجة) في دور حانوتي وذلك عام 1940، واستطاع الريحاني وضع يده على شخصية المعلم ابن البلد التي صنعت شهرته وظل ينميها من مسرحية إلى أخرى.



ومن المسرح إلى السينما عمل عبد الفتاح القصري مع الريحاني وكان أول عمل له فيلم "سي عمر" ومنه انطلق القصري إلى الشهرة والنجومية، ووصلت أفلامه إلى 125 فيلما، لكن حصره معظم المخرجين في الأفلام الكوميدية في أدوار واحدة في دور السنيد، أو الشخص الساذج وابن البلد الجاهل، فقدم أفلام: عشرة بلدي، شمشون ولبلب، الآنسة حنفي، سكر هانم، المعلم بحبح، مبروك، ولو كنت غني، أحب البلدي، السوق السوداء، من فات قديمه، الصيت ولا الغنى، على كيفك، حماتي قنبلة ذرية، العقل في إجازة، الأستاذة فاطمة وغيرها.

محرر في مجلة الفن



إلى جانب عشقه للتمثيل أحب عبد الفتاح القصري الصحافة وحاول العمل بإحدى الصحف، فعمل محررا في مجلة الفن وكان يقول: “إنني سأغير في اتجاهات الصحافة وسيسجل التاريخ التحاقي بمجلة الفن وسيكون عملي فيها نقطة تحول في عالم الصحافة”.

عبد الفتاح القصري على سرير المرض وصباح تزوره



في سنوات عبد الفتاح القصري الأخيرة حجزت مصلحة الضرائب على مرتبه مقابل سداد مبلغ 1800 جنيه قيمة الضريبة المتأخرة عليه منذ عام 1939، كما نشرت مجلة روز اليوسف عام 1959 أن مرتب القصرى من فرقة إسماعيل يس التي يعمل بها يبلغ 100 جنيه فقط في الشهر وهناك فترات لا يعمل فيها القصري مع الفرقة.

كان الختام مع فقد البصر



أصيب عبد الفتاح القصري بفقد بصره عام 1962 أثناء وقوفه على المسرح مع إسماعيل يس ليكتشف أن مرض السكر أفقده بصره، وبعد أن أجبرته زوجته الشابة على طلاقها أصيب بالاكتئاب والحزن حتى رحل.



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