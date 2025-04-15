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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يبحث فرص التعاون مع جامعة "ڤي يو بي" خلال زيارته لبروكسل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي في بروكسل، فيتو

 التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور يان دانكارت رئيس جامعة ڤي يو بي VUB بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية ببلجيكا، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بباريس.

 

وزير التعليم العالي يبحث فرص التعاون مع جامعة “ڤي يو بي” خلال زيارته لبروكسل

 تناول اللقاء بحث فرص التعاون بين جامعة "ڤي يو بي" والجامعات المصرية في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

 

وأكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات الجامعية والأكاديمية مع الجامعات البلجيكية، مشيرًا إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى جامعة القاهرة وتوقيع ٤٢ بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية، بما يعكس التوجه نحو تعميق الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الأوروبية.

كما استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، وأهمية التحالفات الإقليمية، إلى جانب ضرورة ربط التعليم بالصناعة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش الزيارة، قام الوزير بتفقد عدد من منشآت الجامعة، وأشاد بالإمكانات البحثية والتعليمية التي تمتلكها، وما تمثله من فرص لتعزيز التعاون المشترك مع الجامعات المصرية.

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