غرفة عمليات لمتابعة صرف الزيادة الجديدة بمعاشات تكافل وكرامة

شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، اليوم الثلاثاء، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2025

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار تلك الزيادة الجديدة وتنفيذها بداية من الشهر الجاري.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.



ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة لعام 2025

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2025، يكون عبر عدة خطوات أبرزها ما يلي:

- الدخول على هذا الرابط للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الرابط هنا

الدخول على برنامج «تكافل وكرامة» والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يظهر رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بمجرد الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يكتب المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص للاستعلام.

ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة سواء كانت «تكافل» أو «كرامة».

- تظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو جرى إيقافها، وفي حالة سريانها يظهر المبلغ المستحق.

- يظهر اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

- عند الاستعلام من خلال رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، تظهر المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

ونصت المادة 7 من القانون أنه مع الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج».

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