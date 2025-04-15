الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غرفة عمليات لمتابعة صرف الزيادة الجديدة بمعاشات تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة ,فيتو
ads

شكلت  وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، اليوم الثلاثاء، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2025 

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار تلك الزيادة الجديدة وتنفيذها بداية من الشهر الجاري.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

 

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.


ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 

 خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش  تكافل وكرامة لعام 2025

 

 الاستعلام عن معاش  تكافل وكرامة لعام 2025،  يكون عبر عدة خطوات أبرزها ما يلي:

- الدخول على هذا الرابط  للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام كالتالي:

 

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الرابط هنا 

الدخول على برنامج «تكافل وكرامة» والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يظهر رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بمجرد الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يكتب المستعلم  الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص للاستعلام.

 

ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة سواء كانت «تكافل» أو «كرامة».

- تظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو جرى إيقافها، وفي حالة سريانها يظهر المبلغ المستحق.

- يظهر اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

- عند الاستعلام  من خلال رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، تظهر المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

ونصت المادة 7 من القانون أنه مع الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المستفيدين من معاش تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2025 معاش تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: رفع موازنة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لـ 54 مليار جنيه

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

التضامن تدشن النسخة الثانية لمبادرة "أحلام الأجيال" من محافظة السويس

بعد إشادتها بالعمل، وزيرة التضامن تكرم اليوم فريق عمل مسلسل "لام شمسية"

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

سرب من الطائرات الحربية الكويتية ترافق طائرة الرئيس السيسي

هنا الزاهد تبكي على الهواء مع أنس بوخش (فيديو)

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في البصل

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

بالأسماء، الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارة الكويت

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية