إقالة خيسوس كاساس من تدريب منتخب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن فسخ عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس جارسيا ومساعديه لإخلالهم بالالتزامات التعاقدية.

وأشار الاتحاد العراقي لكرة القدم،عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء استنادًا إلى المادة (14) من لائحة أوضاعِ اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وتم إشعار الفيفا رسميًا بذلك: "بما يحفظ الحقوق القانونية للاتحاد أمام الجهات المختصة".

وكان الاتحاد العراقي قد استقر على إقالة كاساس في نهاية مارس الماضي عقب خسارة المنتخب العراقي 5 نقاط، في آخر مباراتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وعقد الاتحاد العراقي اجتماعا طارئًا، لمناقشة النتائج السلبية لـ"أسود الرافدين" في الفترة الماضية وتم التصويت خلاله بإقالة كاساس.

خسارة العراق أمام فلسطين

وكان منتخب العراق قد تعادل على أرضه أمام الكويت (2-2) الجولة السابعة من التصفيات، قبل أن يخسر أمام فلسطين (1-2) خلال شهر مارس الماضي ضمن الجولة الثامنة.

ويحتل العراق المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الأردن الوصيف، و4 نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة، قبل جولتين من النهاية، حيث سيواجه كوريا الجنوبية في البصرة، والأردن في عمّان.

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